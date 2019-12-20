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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Kozan’da trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

Kozan’da trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

Kaza yerinden görüntü

Trafik Kazası Bild 

-Kazaya karışan araçlardan görüntü
-Sağlık görevlilerinin çalışması
-İtfaiye ve cankur un çalışması
-Detaylar

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Kozan İlçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken dört kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre Kozan Adana karayolu Mansurlu-Kayhan yol Kavşağında meydana geldi. Alptuğ Açıkgöz (23)’ün kullandığı 01 ABV 538 plakalı otomobil ile Abdurrahman Öztekin idaresindeki 01 EAE 88 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 01 EAE 88 plakalı otomobilin sürücüsü Abdurrahman Öztekin olay yerinde hayatını kaybederken, her iki otomobilde bulunan Mazlum Bilek (23), Mahmut Orhan (13) Abubekir Orhan (37) ile Alptuğ Açıkgöz yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağırılan ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ve CANKUR ekipleri 01 EAE 88 plakalı otomobilin sürücüsü Abdurrahman Öztekin’in cesedini sıkıştığı yerden otomobili keserek çıkardı. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
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