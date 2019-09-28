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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kozan'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi - ADANA

Kozan'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi - ADANA

- Cenaze aracının mezarlığa gelişi - Öldürülen kadının yakınlarından görüntü - Helallik alınması - Cenaze namazının kılınması - Cenazenin omuzlarda taşınması Adana 'daki cinayet - Kozan ilçesinde öldürülen kadının cenazesi toprağa verildiADANA (AA) - Adana 'nın Kozan ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı eşi tarafından öldürülen genç kadının cenazesi, defnedildi.Dün akşam saatlerinde, dini nikahla birlikte yaşadığı Sezer Ç. (24) tarafından bıçaklanarak öldürülen Melike Demirci'nin (19) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Kozan ilçesine getirildi.
Asri mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından Demirci'nin naaşı toprağa verildi.
Kozan ilçesinde, dün akşam saatlerinde, Melike Demirci'yi bıçaklayarak öldürüp kaçtığı iddiasıyla Sezer Ç, tutuklanmıştı.

Cenaze Cenaze Namazı Genç Kadın Cinayet 

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