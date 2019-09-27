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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Kozan'da eş cinayeti - ADANA

Kozan'da eş cinayeti - ADANA

- Eşi tarafından bıçaklandığı öne sürülen genç kadın yaşamını yitirdi - Olay yerinin görüntüsü - Olay yerinde polisin yaptığı çalışma - Zanlının kullandığı motosikletin görüntüsü Adana 'da eş cinayeti - Kozan ilçesinde eşi tarafından bıçaklandığı öne sürülen genç kadın yaşamını yitirdiADANA (AA) - Adana ’nın Kozan ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan genç kadın öldü.Alınan bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi'ndeki evde eşi Sezer Ç. (24) ile tartışan Melike Ç. (21), bir süre sonra eşinden kaçmaya başladı.
Yaklaşık 20 metre evden uzaklaşan kadın, Gazi Rahmi Enişte Sokak'ta elektrikli bisikletle peşinden gelen eşi tarafından bıçaklandı.Melike Ç, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda 4 bıçak yarası bulunan genç kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Melike Ç’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.Olay yerinde aracını bırakıp yaya olarak kaçan Sezer Ç, polis ekipleri tarafından yakalandı.Genç çiftin 3 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kız Çocuğu Elektrikli Bisiklet Bisiklet Polis Ekipleri Genç Kadın 

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