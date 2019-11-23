Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kozalak toplamak için ağaca çıkan kişi elektrik akımına kapılarak yaralandı - ADANA

Kozalak toplamak için ağaca çıkan kişi elektrik akımına kapılarak yaralandı - ADANA

- Ambulansın hastaneye gelişi - 112 Sağlık ekiplerinin yaralıyı hastaneye taşımaları - Çam ağacından görüntü - Yaralanan kişinin ayakkabıları - Yerdeki kozalak ve demir çubukKozalak toplamak için ağaca çıkan kişi elektrik akımına kapılarak yaralandıADANA (AA) - Adana 'da kozalak toplamak için çıktığı ağaçta, elindeki demir çubuk elektrik tellerine değince akıma kapılan kişi hastaneye kaldırıldı.Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Akkuyu Mahallesi'nde çıktığı ağacın üzerinden geçen elektrik hattına, kozalakları düşürmek için yanına aldığı demir çubuk temas eden Musa Türkocağı akıma kapıldı.Yaklaşık 4 metre yükseklikten de düşen Türkocağı yaralandı.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından vücudunda yanıklar oluşan Türkocağı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kozalak Elektrik Akımı Elektrik Hattı Demir Çubuk Sağlık Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı