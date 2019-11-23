Kozalak toplamak için ağaca çıkan kişi elektrik akımına kapılarak yaralandı - ADANA
- Ambulansın hastaneye gelişi - 112 Sağlık ekiplerinin yaralıyı hastaneye taşımaları - Çam ağacından görüntü - Yaralanan kişinin ayakkabıları - Yerdeki kozalak ve demir çubukKozalak toplamak için ağaca çıkan kişi elektrik akımına kapılarak yaralandıADANA (AA) - Adana 'da kozalak toplamak için çıktığı ağaçta, elindeki demir çubuk elektrik tellerine değince akıma kapılan kişi hastaneye kaldırıldı.Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Akkuyu Mahallesi'nde çıktığı ağacın üzerinden geçen elektrik hattına, kozalakları düşürmek için yanına aldığı demir çubuk temas eden Musa Türkocağı akıma kapıldı.Yaklaşık 4 metre yükseklikten de düşen Türkocağı yaralandı.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından vücudunda yanıklar oluşan Türkocağı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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