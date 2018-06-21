Koza üreten vatandaşlar dertli İzle

-KADRİYE TAN AÇIKLAMA



( SAKARYA - ÖZEL - HD)- Kullanılan tarım ilaçları ipek böceklerinin koza üretmemesine vatandaş tepkili SAKARYA



- Sakarya’da kullanılan tarım ilaçları nedeniyle ipek böceklerinin koza üretmemesine vatandaşlar tepki gösteriyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre, 36 ilinde ipek böceği yetiştiriciliği yapılan Türkiye'de, yaş koza üretiminin yüzde 80'i Antalya, Ankara, Bursa, Bilecik, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İzmir, Muğla ve Sakarya'da gerçekleştiriliyor. Son bir kaç senedir Sakarya’da yaşayan vatandaşlar kullanılan tarım ilaçlar nedeniyle ipek böceklerinin koza üretmemesine tepkili. 4 senedir ipek koza yetiştiriciliğiyle uğraşan 2 çocuk annesi 28 yaşındaki Kadriye Tan kozaların dala çıkıp ipek örmemesine tepki gösterdi. Yetkililer tarımsal ilaçlar nedeniyle yaprakların virüs kapdığını ve ipeklerin sarmadığını iddia etti. “Kozalar dala çıkmıyor, ipek örmüyor” Kozaların ipek vermemesinin numunelerle açıklanmasını isteyen Kadriye Tan, “Bu kozalar 28 Nisan’da geldi. Kozalar köyümüze geldi. Bu İpek kozacılığı ölmesin adı altında herkese kozalar verildi.

Verildiği gün paketlerde eksikler vardı. Tohumlarda eksiklikler var. 45 gün boyunca kozaları yedirdik. Kurttan koza haline gelir. Kozalar dala çıkmıyor. Nişanlarını verdiler. İpek örmüyor. Bu durumu koza birliğine bildirdik. Gelip bakmadılar ilgilenmediler. Diğer koza birlik başkanına söyledik diğer köylere bakıldı bu köye gelme gereği duyuldu” dedi.

“Bütün köylünün kozası sarmadı” Tarımsal ilaçlar nedeniyle kozaların olmadığını söyleyen Tan, “Tarımsal ilaçlar nedeniyle yaprakların virüslü olması nedeniyle ipeklerin sarmadığını iddia ettiler. Bu durumu kesinlikle kabul etmiyorum. Gelsinler kozalardan numune alınsın. Yapraklardan da numune alınsın. Gelsinler insanlara belgeler eşliğinde bir açıklama yapsınlar. Biz zaten hakkımıza razıyız. Eğer yapraklardaysa virüs. Biz 45 gün ramazanda çalışarak bu hayvanı bu hale getirdik. Emek verdik. Alın teri döktük. Biz hakkımıza razıyız. Eğer yapraklarda değil de sorun tohumdaysa ki biz bunu iddia ediyoruz. Köy halkı olarak bütün köy olarak hiç kimsenin kozası sarmadı. Biz bundan şikayetçiyiz. Eğer sorun tohumlardaysa bu milletin hakkını derhal ödesinler günahtır” diye konuştu.

“Bu işi kadınlar yapıyor” Sorunun tohumlarda olduğunu düşünen 28 yaşındaki Tan, “Bütün köylü bundan şikayetçi. Sorun tohumlarda olduğunu düşüyorum. Geçen sene hiçbir sorun olmamıştı. Bu sene mi yapraklarda virüs oldu. Buradan herkese sesleniyorum. Kozacılık yapan tüm kardeşlerime sesleniyorum. Yapmayın birkaç sene yapmazsak ölmeyiz. Bu bizim hakkımıza saygısızlıktır. Adamlarımız zaten ilgilenmiyor bu işle. Kadınlar yapıyor bu işi. Ben tek başıma yaptım bu işi. Kadınlar bir şey diyemiyor. Adamlarda zaten zahmet çekmedi. İlçe Tarım Müdürlüğü’ne de gittim onlarda gelecekler. İlgilenecekler. Ben başvuru yaptım şikayette de bulunacağım. Bu milletin hakkıyla oynamasınlar” şeklinde konuştu.

(RŞ-

