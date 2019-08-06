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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Koza İpek davasında savcı sanıklar hakkındaki mütalaasını açıkladı

Koza İpek davasında savcı sanıklar hakkındaki mütalaasını açıkladı

arşiv görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Kayyum 


- Koza İpek davasında savcı, Cafer Tekin İpek ve Melek İpek’e yönelik mütalaasını açıkladı.
Koza İpek Holding’in süren davasını yürüten savcı Cafer Tekin, Cafer İpek’in 90 yıl, Melek İpek’in ise 20 yıl hapse mahkum edilmesini talep etti. Savcı öte yandan, kayyum atanan şirketlerdeki sanıkların hisselerine müsadere yoluyla devletin el koymasına yönelik talepte bulundu.
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