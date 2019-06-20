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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Koyunlarını otlatırken kar kütlesinin üzerinden karşıya geçmeye çalışan çocuk 25 metrelik uçuruma yuvarlandı

Koyunlarını otlatırken kar kütlesinin üzerinden karşıya geçmeye çalışan çocuk 25 metrelik uçuruma yuvarlandı

metrelik uçurumdan düşen çocuğun hastaneye getirilmesi

İlk Müdahale Hastane 

-Uçurumdan düşen çocuğun hastanede görüntüleri

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Oğuz Köyü’nde koyunlarını otlatırken kar kütlesinin üzerinden uçuruma düşen çocuk yaralandı. Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Oğuz Köyü’nde koyunlarını otlatırken kar kütlesinin üzerinden karşıya geçmeye çalışan Ömer Faruk Küçükkaya (15) ayağının kayması sonucu yaklaşık 25 metreden uçuruma düştü. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk düşmenin etkisi ile baygınlık geçirdi. Amcası tarafından ilk müdahalesi yapılan 15 yaşındaki çocuk Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ömer Faruk Küçükkaya’nın hayati tehlikesi bulunmuyor.
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