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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Koyunların depreme tepkisi güvenlik kamerasında İzle

Koyunların depreme tepkisi güvenlik kamerasında İzle

Koyunların kaçışından görüntüler

( MANİSA ) MANİSA

İlyaslar Güvenlik Kamerası Kaçış Deprem Anı Hayvan 


- Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesinde dün meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sırasında koyunların korkuyla hareket etmesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi merkezli 4.8 büyüklüğündeki deprem hayvanları da olumsuz etkiledi. Karakurt Mahallesine 4 kilometre uzaklıktaki İlyaslar Mahallesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Çalkın’a ait çiftlikte bulunan onlarca koyun, deprem anında büyük korku yaşadı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde yerde yatan koyunların, depremle birlikte ayağa kalkarak sağa sola kaçtıkları görülüyor. Korkan koyunlar, depremin etkisinin geçmesiyle tekrar bir araya geldi. (HD-AY-
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