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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Koyunlar firarda...Çadırlarından kaçan 3 koyun polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi

Koyunlar firarda...Çadırlarından kaçan 3 koyun polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi

Koyunlardan görüntüler

Polis Kurban Pazarı Hayvan Pazarı Polis Ekipleri Hayvan 

-Koyunların otlanması
-Polis ekiplerinden görüntüler
-Koyunların sahibinin koyunları götürmesi
-Besici ile röportaj

( KAYSERİ -ÖZEL) KAYSERİ

- Kayseri'de küçükbaş kurban pazarından kaçan 3 koyun, polis ekipleri tarafından bulunan sahibine teslim edildi. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Selçuklu mahallesinde başı boş gezen 3 koyun gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Koyunların bulunduğu yere gelen ekipler, hayvanların yakında bulunan küçükbaş hayvan pazarından kaçtığı düşünerek, pazara gitti. Burada koyunların sahibini bulan polis ekipleri, vatandaşı koyunların yanına getirerek teslim etti. Kaybolan koyunlarını teslim alan besici de, ekiplere teşekkür etti.
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