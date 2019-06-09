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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Koyun yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı Haberi

Koyun yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı Haberi

Yaralıların hastaneye gelişi

Polis Hastane Polis Ekipleri Hayvan Trol 

-Aracın kökünden söktüğü ağaç
-Koyunların yerde yatması
-Tarla içerisindeki koyunların getirilmesi

( KONYA )- Konya’daki kazada bazı koyunlar kaza yerinde kesilirken, araziye dağılan koyunlar da toplandı KONYA

- Konya’nın Kulu ilçesinde canlı hayvan taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada, kamyonette yaralı vaziyetteki 8 koyun kesilirken, araziye kaçan diğer koyunlar ise tarladan toplandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden Kulu yönüne gelmekte olan sürücüsünün kimliği alınamayan 45 YK 580 plakalı yaklaşık 35 adet koyun yüklü kamyonet, ilçe merkezi girişi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole indi. Kamyonet yol kenarındaki bir ağaca çarptı ve ağacı kökünden sökerek durabildi. Kazada, araçta bulunan Hacı Özdemir (35) ve Abdurrahman Özdemir (26) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası 8 adet koyunun yaralı vaziyette olduğu tespit edilirken, diğer koyunlar araziye dağıldı. Yaralı vaziyetteki koyunlar, kaza yerine gelen kamyonette kaza yapanların yakınları olduğunu belirten kişiler tarafından kesildi, arazideki koyunlar da toplandı. Polis ekipleri kaza mahallinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.
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