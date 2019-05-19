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19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Köyün yakınlarında yiyecek arayan yaban domuzları böyle görüntülendi Haberi

Köyün yakınlarında yiyecek arayan yaban domuzları böyle görüntülendi Haberi

domuzların kaçması

( ERZURUM ) ERZURUM

Yaban Domuzları Yaban Domuzu 


- Erzurum Köprüköy karayolu Dumankaya köyü mevkinde 20’ye yakın domuz sürüsü yola indi. Doğada yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü, köy merkezlerine kadar inmeye başladı.
Köprüköy Erzurum karayolu üzerinde bulunan Dumankaya köyü mevkine inen onlarca yaban domuzu yiyecek ararken o anlar aracını yolun sağ tarafına park eden bir köylü vatandaş tarafından kaydedildi. Köylü vatandaşın kendilerine bağırarak yaklaştığını fark eden domuz sürüsü kaçarak bölgeden uzaklaştı. (ŞÇ-ÖB)
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