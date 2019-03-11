Koyun ve kuzuların renkli buluşması havadan görüntülendi

-- Kuzuların emmesi

-- Çiftçi Hurma ile röp

--Genel ve detay



( TUNCELİ ) TUNCELİ



- Tunceli’de ilkbaharın habercisi 500 koyun ve kuzunun buluşması renkli görüntüler oluşturuyor. Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyünde koyun ve kuzuların buluşması renkli görüntülere sahne oluyor. Köyde koyun besleyen sürü sahipleri, bu buluşmayı günde iki kere gerçekleştiriyor. Bahar mevsimiyle birlikte kuzulayan koyunlar, bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Daha sonra ayrı yere konulan kuzular, günde iki kere anneleriyle bir araya geliyor. Ağıllarından salınan kuzular ile koyunların buluşması ise renkli anlar oluşturuyor. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birkaç dakika içinde birbirlerini sesi ve kokularından tanıyarak buluyor. Yavrularını emziren koyunlar daha sonra yemleme için başka alana alınırken, kuzular da karınlarını doyurmanın keyfiyle koşturarak oyun oynuyor. "Karanlıkta bile koyun ve kuzu bir birini buluyor" Küçükbaş hayvancılıkla uğraştığını ifade eden Nevzat Hurma, “Hayvanların 500 tanesi kuzuladı diğerleri gelecek sene kuzulayacak. Günlük biz 5 defa yem veriyoruz. Yemin içerisinde arpa ve saman otu gibi birçok çeşit var. Kışın hayvan ayakta kalacak şekilde herkes farlı bir program uyguluyor. Ben günde 5 defa yemliyorum. Kuzularımı meraya salmadan beside yapıyorum. Sabah saat 3’te bir de akşam 15.00’da 12’şer saat ara ile kuzuları emziriyorum. Koyunların kuzular ile buluşması bir insan faktörü ve insan eli ile olan bir şey değil. O Allah’ın bir lütfudur. Gece karanlığında bizde el feneri olmazsa önümüzü görmeyiz ama kuzular koyunları ile karanlıkta buluşuyor. Belirli bir süre sonra anne ve kuzu birbirini nerede bulacaklarını biliyorlar. 500 tane kuzunun bir tane ikiz var. Koyun diğer kuzuyu görmeden öbürünü emzirmez. Bazı koyunlar kuzularını emzirmez onlara da biz yardım ediyoruz. Doymayan veya sütü yetmeyenler de var. Onları biz elimizden geldikçe emzirmeye çalışıyoruz. Yazın yaylalara gidip kışında kendi memleketimizde bu işi icra etmeye çalışarak kendi ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.



