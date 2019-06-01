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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Koyun sürüsü yola indi, sürücüler beklemek zorunda kaldı

Koyun sürüsü yola indi, sürücüler beklemek zorunda kaldı

Göçlerin karayolundaki detayı

( BİNGÖL ) BİNGÖL

Kışlak Gesi Kışla Hayvan 


- Bingöl'de yaylalara gitmek isteyen göçerlerin zorlu yolculuğu Ramazan ayında da sürerken hayvanların yola inmesi sürücülere hem zor anlar yaşatıyor, hem de beklemek zorunda kalıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havaların ısınmasıyla hayvanlarını kışlaklardan çıkaran göçerlerin yaylara gitmek için başlayan zorlu yolculuğu devam ediyor. Bingöl'ün Karlıova ilçesinden Erzurum'un yaylarına doğru yol alan göçerlerin hayvan sürüleri zaman zaman ana yola çıkıyor. Bir süre yolda giden hayvanlar sürücülerin ulaşımını etkiliyor. Bazen sürücüler hayvanların yol vermesini uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Öte yandan hayvanların yayla yolculuğunun bölgede bir süre daha devam edeceği belirtildi.
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