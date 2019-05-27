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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Koyun sürüsü karayolunu trafiğe kapattı...Sürünün tünelden geçtiği anlar ilginç görüntüler oluşturdu Haberi

Koyun sürüsü karayolunu trafiğe kapattı...Sürünün tünelden geçtiği anlar ilginç görüntüler oluşturdu Haberi

Koyun sürüsünün karayolunda ilerlemesi,

İlginç Görüntü Kışla Hayvan 

-Baykan-Bitlis karayolunda tünelde araçların beklemesi,
-Genel detay

( SİİRT - ÖZEL) SİİRT

- Siirt’te yaylalara gitmek için yollara düşen göçerlerin zorlu yolculuğu devam ediyor. Yaylaya giden 2 bin küçükbaş hayvan karayolunda araçların yolunu kesince sürücüler şaşkınlık yaşadı. Havaların ısınmasıyla birlikte göçerler de sürüleriyle yollara düştü. Ramazan ayının sonuna kadar devam edecek zorlu yolculuk için yollara düştüklerini belirten göçerler, Siirt Baykan-Bitlis karayolunu kullanarak yaylaya ulaşmaya çalışıyor. Yolu ulaşıma kapatan 2 bin küçükbaş hayvan sürücüleri şaşırttı. Araçlarıyla sürünün ortasında kalan sürücüler bir süre bekleyerek yollarına devam etti. Sürüyle karayolunda ilerleyen çobanlar, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu. Koyun sürülerinin geçtiği karayolunda zaman zaman trafik aksadı. Sürücüler de şaşkın bakışlar altında koyun sürüsünün arasından geçerek yoluna devam etti. Göçerler yaklaşık 3 aylık kavurucu sıcakları serin yaylada geçirdikten sonra dönüş için yine yollara düşecek.
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