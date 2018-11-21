Koyun satışı kavgasına 3 tutuklama

-Polis aracına götürülmesi

-Adliyenin dış görüntüsü



( ADANA ) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde koyun almak isterken fiyatta anlaşamayınca 1'i kadın 3 kişiyi vurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı ADANA



- Adana'nın Ceyhan ilçesinde koyun almak isterken fiyatta anlaşamayınca 1'i kadın 3 kişiyi vurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Büyükmangıt Mahallesi'nde 18 Kasım günü meydana geldi. İddiaya göre, Büyükmangıt Mahallesi'ne gelen şahıslar besicilik yapan Fatih Yuka'dan koyun satın almak istedi. Ancak iki taraf parada anlaşamayınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede küfürleşme yüzünden kavgaya dönüşünce şahıslar otomobilden çıkardıkları pompalı tüfeklerle ateş açtı. Açılan ateş sonucu Fatih Yuka, Mustafa Yuka ve Esengül Yuka yaralandı. Tüfek seslerini duyan vatandaşlar hemen polisi aradı. Olay yerine gelen Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısların bir otomobil ile kaçtığını tespit edip plakayı alarak zanlıların peşine düştü. Polis kısa sürede kovalama sonrası Şahinözbilen Mahallesi Akşemsettin Sokak'ta şahısların bindiği otomobili durdurdu. Polis şahısları yakalarken, olayda kullandıkları pompalı tüfekleri de ele geçirdi. Polis zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürdükten sonra ilk etapta olaya iki kişinin karıştığını ancak olayın arkasında 7 kişi olduğunu tespit ederek yapılan operasyonla hepsini gözaltına aldı. Zanlılar 2 gün boyunca emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılardan Mevlüt O., Celal O. ve Mesut B. tutuklanırken, diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

