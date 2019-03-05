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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Koyun otlatma cinayeti - Şüphelinin evinin etrafında güvenlik önlemi sürüyor - KARAMAN

Koyun otlatma cinayeti - Şüphelinin evinin etrafında güvenlik önlemi sürüyor - KARAMAN

- Şentepe köyünde zanlının evinin çevresinde alınan önlemlerden detaylar - Zarar gören evden detaylar - Evin etrafındaki vatandaşların jandarma tarafından dağıtılmasıGÜNCELLEME - Karaman 'daki koyun otlatma cinayeti - Adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİKARAMAN (AA) - Karaman 'da koyun otlatma meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla adliyeye çıkarılan Bekir K. tutuklandı.Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı Bekir K, Karaman Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.
Bu sırada gazetecilere, "Namus davası. Eşimin yanında bana hakaret ve küfür etti. Zaten 2 senedir beni tehdit ediyordu. Pişmanım." diyen Bekir K., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Mahallede güvenlik tedbiri alan jandarma ekipleri, şüphelinin evinin etrafında olası saldırılara karşı nöbet tutuyor. Jandarmaya TOMA'lı bir polis ekibi de eşlik ediyor.Esentepe Mahallesi'nde, dün koyun otlatma meselesinden Bekir K. ile Mikail Dural (30) tartışmaya başlamıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, av tüfeğiyle yaralanan Dural olay yerinde hayatını kaybetmişti. Dural'ın yakınları, Bekir K'nin evini taşlayıp zarar vermişti.

Silahlı Kavga Avcılık Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı Saldırı 

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