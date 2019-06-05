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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Köyün kuruluşundan itibaren ölenlerin resimlerini sergiliyor Haberi

Köyün kuruluşundan itibaren ölenlerin resimlerini sergiliyor Haberi

RESİMLERDEN DETAYLAR

Mübadele 

-RESİMLERİ ANLATMASINDAN GÖRÜNTÜ
-HAYRİ AYDIN RÖP.

( BURSA -ÖZEL)- Köyde yaşayanlar hiç fotoğrafını görmedikleri dedelerini bu sergide görüyor BURSA

- Bursa’da berber, 1920 yılından beri köyde vefat eden kişilerin fotoğraflarını panoda sergiliyor. Mübadele muhacirlerinin yaşadığı Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi İsmetiye köyünde berberlik yapan Hayri Aydın, köyde ilk ölen kişiden bugüne kadar vefat edenlerin fotoğraflarını köy konağında sergiliyor. Uzun uğraşlar sonucu bulduğu fotoğrafları gören yakınları, duygu dolu anlar yaşıyor. Köylerinin eski bir Rum köyü olduğunu ifade eden Hayri Aydın, "Köyümüzde 1920 yılında gelen mübadele göçmenleri yaşıyor. Benim 40 yıllık bir hayalim vardı. Köydeki ölen herkesin resimlerini bulup açtığım panoda sergilemek. Köydeki herkesi tek tek dolaşıp uzun uğraşlar sonucu ilk ölenden bugüne vefat edenlerin fotoğraflarını buldum. Burada dedelerinin ilk defa resimlerini gören torunları duygulanıyor. Bu uygulamayı ölene kadar devam ettireceğim" dedi.

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