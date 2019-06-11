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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Koyun kırkmada teknoloji tercih ediliyor

Koyun kırkmada teknoloji tercih ediliyor

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde elektrikli makine ile koyun kırkanlar

Teknoloji Kırka Kabil Hayvancılık Hayvan 

-El makası ile koyun kırkılması
-Koyun kırkanlarla röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Reşadiye ilçesinde koyun ve kuzuların kırkımı asırlarca kırklık ile yapılırken, geleneksel yöntemler yerine daha kolay olan teknolojik makineler tercih edilmeye başladı Tokat’ta geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar havaların ısınmasıyla birlikte koyunlarını kırkmaya başladı.
Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli Beldesi Hebüllü Mahallesi’nde elektrikli makineyi tercih ederek koyun kırkan vatandaşlar işlerinin kolaylaşmasından oldukça memnun. Yöre halkından Salih Şahin, daha hızlı ve pratik olması nedeniyle elektrikli makine ile koyun kırktıklarını, bir kişinin 100 ile 150 koyunu daha kısa sürede kırkabildiğini söyledi.

Koyunların temizlenmesi, serinlemesi ve besicilikten elde edilen gelirin artırılması için yünlerin kırkılma işlemi yaptıklarını ifade eden Şahin, “Eskiden kırklık vardı şimdi makine çıktı. Şimdi bir tane kırklıkçı 10 kişinin yaptığı işi yapıyor. 3-4 yıldır koyun ve kuzularımızı bu yöntemle kırkıyoruz” dedi.
Yöre sakinlerinden Hamit Arslan ise teknolojinin işlerini kolaylaştırdığını belirterek, “Eskiden 10 kırklıkçı 100-150 koyunu kırkardı. Şimdi bir kırklıkçı bir makine ile 150 koyunu tek başına kırkabiliyor. Şimdi koyun kırma işlemleri daha kolay ve hızlı oluyor” diye konuştu
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