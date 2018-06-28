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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Koyun kırkma sezonu başladı - MUŞ

Koyun kırkma sezonu başladı - MUŞ

- Koyun kırkılmasından detaylar - Koyunlardan detay - Hamdullah Yıldırım'ın açıklaması - Kırkılan yünden görüntüler - Karaağaç Yaylası'na çıkan Metin Özdemir'in açıklaması Muş 'ta koyun kırkma sezonu başladı - Muş merkeze bağlı köylerde besiciler koyunları kırkmaya başladı - Besici Yıldırım: - "Koyunlar üşümesin diye kış aylarında yünlerini uzatırız ve haziran sonlarında kırpmaya başlarız. Bu sayede hem havyanın eti güzel oluyor hem de aşırı sıcaklardan etkilenmiyor"MUŞ (AA) - Muş merkeze bağlı köylerde besiciler, koyunları kırkmaya başladı.
Üçevler ve Karaağaç köyleri ile Kurtik Dağı çevresindeki yaylalara çıkan besiciler, havaların iyice ısınmasıyla koyun ve kuzuları kırkıyor.Besiciler, koyun ve kuzulardan elde edip derede yıkadıkları yünleri, yatak yapılması için satışa çıkardı.Besici Hamdullah Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, yünlerin kırkılarak hayvanların üzerindeki ağırlığın alındığını hatırlattı.Koyun kırkma işleminin oldukça zor olduğunu belirten Yıldırım, "Koyunlar üşümesin diye kış aylarında yünlerini uzatırız ve haziran sonlarından kırpmaya başlarız. Bu sayede hem havyanın eti güzel oluyor hem de aşırı sıcaklardan etkilenmiyor. On gün içinde kırpma işlemini tamamlayacağız. Her gün bir ailenin koyunlarını kırpıyoruz. 5 - 6 kişi çalıştığı zaman günde 150 - 200 civarında koyun kırpıyoruz." diye konuştu.
Yıldırım, koyun yünü ile yapılan yorgan, yastık ve yatağın kışın çok rahat ve sıcak olduğunu, 200 koyundan yaklaşık 160 kilogram yün ürettiklerini ve kilogramını 4 liradan sattıklarını anlattı.Karaağaç Yaylası'na çıkan Metin Özdemir de her yıl 3 - 4 ay yaylada kaldıklarını, kırkılan hayvanların daha güzel geliştiklerini ifade etti.

Hayvan Koyun Kırkma 

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