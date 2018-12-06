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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Köyün içme suyuna atık motor yağı karıştırıldığı iddiası - TOKAT İzle

Köyün içme suyuna atık motor yağı karıştırıldığı iddiası - TOKAT İzle



: - Köylülerin yanık yağ karıştığı tespit edilen içme suyu deposunda bakım çalışması yapması - İçme suyuna karıştırılan yağ tabakasının görüntüsü - Köye içme suyu sağlayan temizleme ünitesi - İçme suyu deposunun içerisi - Koçak köyü muhtarı Nedim Hıdıroğlu röportajıKöyün içme suyuna atık motor yağı karıştırıldığı iddiası - Tokat 'ın Erbaa ilçesine bağlı bir köyün içme suyuna atık motor yağı karıştırıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldıTOKAT (AA) - Tokat 'ın Erbaa ilçesinde bir köyün içme suyuna atık motor yağı karıştırıldığı iddia edildi.İlçeye bağlı Koçak köyü sakinleri, musluklarından akan suyun kokması ve renginin siyah olması üzerine durumu köy muhtarı Nedim Hıdıroğlu'na bildirdi.Köye içme suyu sağlayan su deposuna giden Hıdıroğlu, depodaki suyun siyah renkte ve üzerinin yağ tabakası ile kaplı olduğunu gördü.Yapılan araştırmada, depoya su taşıyan borularda kırık bulunduğu belirlendi. İncelenmek üzere sudan alınan numuneler, ilgili birimlere gönderildi.Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.Hıdıroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 gün önce köy sakinlerinin kendisine suyun mazot koktuğunu söylemesi üzerine su deposunu incelediğini söyledi.

Deponun içindeki suyun yağ tabakası ile kaplı olduğunu gördüğünü belirten Hıdıroğlu, "Sudan numune aldık, sağlık müdürlüğü, jandarma ve kaymakamlığa haber verdik." dedi.
Daha sonra jandarma ekibi ile ormana giderek araştırma yaptıklarını anlatan Hıdıroğlu, "İçme suyu, depomuza yaklaşık 21 kilometre mesafedeki yayladan geliyor. 17. kilometresinde sabotaj yapıldığını tespit ettik. Boru delinmiş, içine bir teneke atık motor yağı akıtılmış. Orada bazı izler vardı. Şimdi çevre köylerde de araştırma yapılıyor." diye konuştu.
Köyde yaklaşık bin kişinin yaşadığı, çevre köylerden öğrencilerin taşımalı eğitim kapsamında Koçak köyündeki okula geldiğini aktaran Hıdıroğlu, sudan sağlık yönünden olumsuz etkilenen kimse bulunmadığını kaydetti.

Köy Muhtarı Jandarma Taşımalı Eğitim İçme Suyu Öğrenciler 

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