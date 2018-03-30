Koyun hırsızlığı güvenlik kamerasında - ADANA

- Şüphelinin görüntüsü - Güvenlik kamerasında koyunların götürülmesiKoyun hırsızlığı güvenlik kamerasında - Adana 'da evin bahçesindeki 3 koyunu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Zanlının koyunları çalma anı güvenlik kamerasına yansıdıADANA (AA) - Adana 'da evin bahçesindeki 3 koyunu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yusuf Yeşilkaya’nın merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki evinden 3 koyun çalınması üzerine çalışma başlattı.Koyunların çalınma anına ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Şahin K. (34) olduğunu belirledi.Evinde gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Şüphelinin, 3 koyunu çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.