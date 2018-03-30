Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Koyun hırsızlığı güvenlik kamerasında - ADANA

Koyun hırsızlığı güvenlik kamerasında - ADANA

- Şüphelinin görüntüsü - Güvenlik kamerasında koyunların götürülmesiKoyun hırsızlığı güvenlik kamerasında - Adana 'da evin bahçesindeki 3 koyunu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Zanlının koyunları çalma anı güvenlik kamerasına yansıdıADANA (AA) - Adana 'da evin bahçesindeki 3 koyunu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yusuf Yeşilkaya’nın merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki evinden 3 koyun çalınması üzerine çalışma başlattı.Koyunların çalınma anına ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Şahin K. (34) olduğunu belirledi.Evinde gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Şüphelinin, 3 koyunu çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı