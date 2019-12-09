Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Köylülerin bulduğu toprağa gömülü patlamamış mühimmatı jandarma imha etti İzle

Köylülerin bulduğu toprağa gömülü patlamamış mühimmatı jandarma imha etti İzle

Mühimmatın imha edilmesi,

Jandarma Bild Havan Mermisi Mermi 

-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde toprağa gömülü patlamamış halde bulunan mühimmat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince imha edildi. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde yol yapım çalışması yapan köylüler tarafından yere gömülü vaziyette patlamamış mühimmat bulunduğu ve durumun İl Jandarma Komutanlığı'na bildirilmesi üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince köyüler tarafından toprağa gömülü halde bulunan patlamamış mühimmatın imha edilmesi için olay yerinde gerekli tedbirler alınarak, yapılan incelemede olay mahallinde bulunan mühimmatın, 60 milimetre çapında havan mermisi olduğunu tespit edildi. Patlayıcı madde imha timi tarafından patlamamış mühimmat olay yerinde imha edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı