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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Köylülerden yol kapatma eylemi - KARS

Köylülerden yol kapatma eylemi - KARS

- Eylem yapan köylüler - Jandarmanın olaya müdahale etmesi Kars 'ta köylülerden yol kapatma eylemiKARS (AA) - Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde yapımı süren Karakurt Barajı nedeniyle sular altında kalan arazi ve yapılar için verilen istimlak bedelinin az olduğunu öne süren bir grup köylü yolu trafiğe kapattı.Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyünde oturan bazı vatandaşlar, köyde yapımı devam eden Karakurt Barajı dolayısıyla sular altında kalıp istimlak edilen arazi ve yapılar için yapılan ödemeye tepki amacıyla baraja giden yol üzerinde toplandı.Ödenen istimlak bedellerinin az olduğunu öne sürüp yolu trafiğe kapatarak baraj inşaatında çalışan araçların geçişine izin vermeyen köylüler bir süre oturma eylemi yaptı.Olay yerine gelen jandarma ekiplerince izinsiz olduğu gerekçesiyle eylemlerine son vermeleri istenen köylüler ile jandarma arasında kısa süreli arbede yaşandı.Köylülerin bölgeden uzaklaştırılması sonrası yol jandarma ekiplerince yeniden ulaşıma açıldı.

Jandarma Dell Arbede İstimlak Oturma Eylemi 

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