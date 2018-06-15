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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Köylüler ekmeğini Mehmetçik ile paylaştı

Köylüler ekmeğini Mehmetçik ile paylaştı

Köylülerin davul zurna eşliğinde karakola yürümesi

Kınalı Mezarlık Ziyareti Alabalık Bayramlaşma Davul Zurna 

-Askerlerin köylüleri karşılaması
-Şeker ikram etmesi
-Ekmeğini askerle, asker ekmeğini köylülerle paylaşırken
-Sanatçının askere ekmek ikram etmesi
-Köylülerin ellerindeki baklava tepsisi
-Getirilen kınalı kuzular
-Aydın Aydın konuşması
-Türkü seslendirmesi
-Komutanın konuşması
-Muhtarın konuşması
-Halayların çekilmesi

( HAKKARİ )- Mehmetçik halk el ele halay çekti HAKKARİ

- Hakkari’nin Bağışlı köyü ve civar köylerinden yüzlerce vatandaş ellerindeki baklava tepsileri ile davul zurna eşliğinde askeri karakola yürüyerek Mehmetçiklerle tokalaşarak bayramlarını kutladılar. Hakkari kent merkezinden 40 kilometre mesafede buluna Bağışlı köyü ve civar köylerinde bir araya gelen yüzlerce vatandaş Bağışlı köyü muhtarı Selahattin Aydın ile birlikte yüzlerce vatandaş ilk önce Bağışlı Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Durukan ve buradaki Mehmetçiklerle bayramlaştılar. Kalabalık daha sonra ellerindeki ekmek, baklava tepsileri ile 3 kilometre boyunca yaya yürüyerek Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Yeniköprü Jandarma Karakoluna giderek beraberinde götürdükleri ekmekleri Mehmetçik ile paylaşarak baklava ikramında bulundular. Mehmetçik’te ekmeğini vatandaşlarla paylaşarak, büyüklerin ellerinde öperek kendilerine ikramlarda bulundular. Ata dedelerinden buyana bu geleneği Türkiye’de sadece Hakkari’nin Bağışlı köyüne özgü bir gelenek olduğunu söyleyen Aydın Aydın, ”Yıllardır camiden sonra mezarlık ziyareti aile büyüklerimizi ziyaret ettikten sonra uğrayacağımız önemli yerlerden bir tanesi bizim Mehmetçik kardeşlerimizdir. Ata ve dedelerimizle birlikte bir lokma ekmeğimizi onlarla bölüştük. Bugün de Mehmetçik kardeşlerimiz ile ekmeğimizi paylaşıyoruz. Anneler kınalı kuzularını bizlere emanet ediyor. Bizde kınalı kuzuları davul zurnalarla, ikramlarla ziyaret etmeye geldik” dedi.
Bağışlı köyü muhtarı Selahattin Aydın, "Yüzyıllardan beridir Bağışlı köyünün bir geleneğini sürdürüyoruz ve bayramlaşmamızı devam ettiriyoruz. İnşallah bizden sonra gelen nesillerde bunu devam ettirirler" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından köylüler davul zurna eşliğinde Mehmetçiklerle kol kola girerek halay çektiler.
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