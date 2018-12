Köylüler ayı nöbetinde

--Safa Köyü Salim Yalçın'ın Konuşması

( KÜTAHYA )- Vatandaşlar, arı kovanlarını talan eden, bahçelerine zarar veren ayılara karşı her gün nöbet tutuyor KÜTAHYA



- Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Safa köyünde vatandaşlar, arı kovanlarını talan eden, bahçelerine zarar veren ayılara karşı her gün nöbet tutuyor. Domaniç’in Safa köyünde arıcılık ve bahçe işleri yapan vatandaşlar, havaların soğumasıyla birlikte artan ayı saldırılarından rahatsız. Aç kalan ayılar, arı kovanlarına ve kışlık yiyeceklerine zarar veriyor. Bal kovanlarının bulunduğu bölgeye gelen ayılar, kovanları dağıtarak bal dolu petekleri yiyerek bölgeden uzaklaşıyor. Ayıların arı kovanlarına daha fazla zarar vermesinin önüne geçmek isteyen arıcılar, kovanlarının başında sabaha kadar soğuk havada silahlı nöbet tutmaya başladı.

Ayıların bal kovanlarına yaklaşmaması için belirli aralıklarla havaya ateş açan arıcılar, soğuk havaya aldırış etmeden her gün nöbet tutuyorlar. Bazı vatandaşlar ise bahçelerine CD asıyor, kimi arabasına yatak yapıp silahla nöbet tutuyor. Arabasına yatak koyup nöbet tutan Şaban Yalçın, "Ayıların gelmemesi için sabah saatlerinde ateş etmeye başlıyoruz. Karşı tepelerde yatıyorlar. Çamların diplerine yatıyorlar. Silah seslerini duyup en az iki gün gelmezler. Dün akşam iki tane gelmiş buraya analıkızlımı artık bilmem. Büyükler küçüklere seneye nasıl yapacağını öğretiyor. Benim yaptığım gibi yapacaksın demeye çalışıyor balları yemeye, meyveleri, elmaları yemeye. Köylerimizin içerisine kadar giriyorlar. Çöpleri karıştırıyorlar. Köylü çöp kutularına kemik veya et atmaya korkuyor. Attıkları zaman zaten onlar kokularını 1-2 kilometreden duyuyorlar. Biz onları öldürmek için nöbet tutmuyoruz. Sadece korkutmak için nöbet tutuyoruz. Çünkü cezası çok. Çoluk çocuklarımıza gece yarısı saldırsa ne olacak? Çocuklarımız dışarıya çıkamıyor. Sedat denilen bir arkadaşımızın evinin kapısına kadar gelmiş. Arabaya yatak koyduk. Bunlara sadece korkutmak amaçlı atıyoruz. Artık bir takım işlere önlem almamız lazım” dedi.

Köylülerden Sabri Erkan ise çok rahatsız olduklarını dile getirerek şunları söyledi.



Erkan, “Ayılar köyümüze çok geliyor. Rahatsız oluyoruz. Mahallelerde de geziyor. Elmalara da çıkıyor. Kovanlarımızı da yiyor. Çöp kutularına kadar da girdiler. Bunlarla başımız dertte” diye konuştu.