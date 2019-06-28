Köylüden sopalı yılan operasyonu Haberi



- Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, taş evin duvarına çıkarak pencereden içeri girmeye çalışan yılan, köylüler tarafından sopa ile vurularak etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Eğirdir ilçesine bağlı Bağıllı köyünde yaşandı. Köyde bir evin duvarında görülen yılan için köylüler seferber oldu. O anlarda yaşananlar ise bir köylü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, eline uzun sopa alan köylülerden biri, taş evde penceresinden içeri girmek üzere olan yılanı vurarak etkisiz hale getirdi. Kısa süre sonra duvardan aşağı düşen yılan, bölgeden kaçarak uzaklaştı. Yaşanan olaydan sonra yılanın ölüp ölmediği ise bilinmiyor.

