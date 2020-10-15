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15 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Köye kablosuz internet getirip, öğrencileri EBA'ya kavuşturdu

Köye kablosuz internet getirip, öğrencileri EBA'ya kavuşturdu

Öğrencilerin canlı ders işlemesi

Kablosuz İnternet Köy Muhtarı Tarım Harekete Geç Öğrenciler 

-Öğrenci Sevcan Bozkurt ile röp
-Hacı Ömer Özandaç ile röp
-Köy muhtarı Mehmet Yalım ile röp
-Hayırsever Mehmet Ödemiş ile röp

( ADANA )- Adana'da Ceyhanlı muhtar Mehmet Yalım, muhtarlık binasına kablosuz internet bağlatarak öğrencilerin EBA'dan derslere canlı olarak katılmalarını sağladı ADANA

- Adana’nın Ceyhan ilçesi Nazımbey Yeniköy Muhtarı Mehmet Yalım, eğitime katkı sağlamak amacıyla muhtarlık binasına kablosuz internet bağlatarak, öğrencilerin EBA'dan derslere canlı olarak katılmalarını sağladı Ceyhan’ın kırsal kesiminde bulunan Nazımbey Yeniköy'de internet olmadığı için öğrenciler EBA sistemi ile derslerini yapamıyordu. Bunun üzerine harekete geçen köy muhtarı Mehmet Yalım, kablosuz internet sağlayıcı firmayla görüşerek antenle köylerinde internete erişimi sağladı. Öğrenciler için muhtarlık binasındaki boş odayı da tahsis eden muhtar bir hayırseverin desteğiyle 3 adet bilgisayar aldı. Köydeki 15 öğrenci artık muhtarın kendilerine yönelik oluşturduğu odaya gelerek internet bağlantılı bilgisayarlarda EBA üzerinde canlı olarak derslerini yapıyorlar. Öğrenciler evlerinde internet olmadığı için EBA sistemi ile bilgisayarlarda canlı olarak derslerini yapamadıklarını belirterek, artık canlı olarak derslerini işlediklerini söylediler. Muhtar Mehmet Yalım, pandemi sürecinde köyünde internet olmadığı için öğrencilerin EBA sistemiyle eğitimini yapamadıklarını belirterek, “Eğitime katkı sağlamak amacıyla ihtiyar heyetimi arkadaşlarımla birlikte kendi imkanlarımızla köyümüze internet bağlattı. Her şeyi devletten beklememek lazım. Öğrencilerimizin eğitimi ile ilgili bir hayırseverimiz de bize 3 adet bilgisayar hediye etti. Öğrencilerimiz kendilerine tahsis ettiğimiz odaya gelerek burada EBA sistemiyle canlı olarak derslerini yapıyorlar” dedi.
Hayırsever Mehmet Ödemiş ise eğitime katkı sağlamak amacıyla 3 adet bilgisayar hediye ettiğini belirtti.
7. sınıf öğrencisi Sevcan Bozkurt, “Ben bu köyde yaşıyorum, 7. sınıf öğrencisiyim, evimizde internet olmadığı için muhtarımız bize burayı açtı. Bu odaya internet getirdi, bilgisayarlar getirdi, burada derslerimizi işliyoruz” dedi.
Hacı Ömer Özandaç ise, "4. sınıf öğrencisiyim, bu köyde internet alt yapısı olmadığı için muhtarımız kendi imkanlarıyla internet bağlattı, burada canlı ders işliyoruz" diye konuştu.
(NRM-SO-Y)
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