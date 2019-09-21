Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Köye inen ayılar arı kovanlarına saldırdı - KARABÜK

Köye inen ayılar arı kovanlarına saldırdı - KARABÜK

- Parçalanmış arı kovanlarından detaylar Karabük 'te köye inen ayılar arı kovanlarına saldırdıKARABÜK (AA) - Karabük 'ün Yenice ilçesinde ayılar, bahçedeki 10 arı kovanına zarar verdi.Kuzdağ köyünde arıcılık yapan İsmet ve Zekeriya Karakırık'a ait bahçeye giren ayılar, kovanları parçalayarak peteklerdeki balı yedi.İsmet Karakırık, AA muhabirine, 30 yıldır arıcılık yaptığını, 7 yıldır da Kuzdağ köyünde ıhlamur balı ürettiğini söyledi.

Ayıların köye inip bahçeye girmesi sonucu 10 arı kovanının zarar gördüğünü anlatan Karakırık, "Ayı kovanları taşımış. 5 - 6 kovanı ormandan getirdim. Oturmuş yemiş balı. Henüz bulunamayan kovanlar da var. Ayılar bu sefer ordu kurmuş gelmişler. Bahçede ne varsa kırmışlar. Ne yapalım, canımız sağ olsun." dedi.

Muhabir 

İlgili Foto Galeriler
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı