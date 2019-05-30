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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Köyden taşımalı eğitimle ilçe merkezine okula gelen bilim kaşifleri robot fuarı açtı Haberi

Köyden taşımalı eğitimle ilçe merkezine okula gelen bilim kaşifleri robot fuarı açtı Haberi

bilim fuarı

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-robotik çalışmalar
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-öğrenci enkaz altı çalışması açıklaması
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-öğrenci robot davul açıklaması
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-bilişim teknolojileri öğretmeni açıklama
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( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir’de farklı köylerden taşımalı sistemle Mucur İlçe Merkezinde okula gelen çocuklar, öğretmenlerinin desteğiyle robot fuarı açtı. Mucur İlçe Fatih Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Yasin Tuğsun, “Daha önce de Kırşehir merkezde bilim ve robot fuarı açtık, çocuklarımızın gelişimleri ve onların keşifleri bizler için çok önemli” dedi.
Köylerden gelen çocukların da keşfedilmesi gerektiğine inandığını anlatan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Tuğsun, “Çocuklarımızın çok farklı fikirleri var. Çocuklarımızın çoğu köylerden ilçe merkezine okula gelmekte, okulumuz köylerden de öğrenci alan taşıma merkezli bir okul. Çocuklarımızın fikirlerini biz yine çocuklarla birlikte robotik çalışmalara dönüştürüyoruz. Yine onlarla bilgisayar ortamında kodlar yazarak robotlarımızı kodluyoruz. Değişik çalışmalar çıkıyor" diye konuştu.
Maddi imkanlarının olmadığını ve yaptıkları projelerden gelir elde etmediklerinin altını çizen Tuğsun, "Kendi imkanlarımız ve atıl malzeme kullanmaya çalışıyoruz. Bu sebeple de maliyet düşüyor ve geri dönüşüme de katkı sunuyoruz” dedi.
“Kendi çalışmalarını çocuklara sunarak yeni kaşifler seçti” Kendi yaptığı bilim çalışmalarına öğrencilerini de ortak eden öğretmen Yasin Tuğsun, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Çocukların öncelikle ilgisini çektim. Çocuklar ilgi duyduktan sonra bilimsel alana ilgi duymaya başladı.
Bazen farklı eleştiriler de geliyor. Çocukların farkında olup onların hayal dünyalarını yansıtacak çalışmalar üretiyoruz. Öğrencilerimizle yaptığımız fikir çalışmaları sonrasında olası deprem durumlarında enkaz yığınları altında kalanların bulunması çalışmalarına destek olmak için 'Kaşif' adlı robot tasarımı yaptık. Tasarlanan robota kamera ekledik. Kamera yardımıyla anlık görüntü alıp cep telefonu ile kontrol edebiliyoruz."
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