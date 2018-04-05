Köyden şehre getirilen dokuma tezgahlarında el sanatlarını yaşatıyorlar İzle

-İki yaşlı kadının el dokuması yapması

-Şerife Aydın, röp

-Şerife Polat, röp



( TOKAT )- Tokat'ta annelerinden öğrendikleri el dokumacılığını gelecek nesillere aktarmak isteyen iki yaşlı kadın köyünden şehre gelerek usta öğreticilik yapıyor. TOKAT



- Tokat'ta annelerinden öğrendikleri el dokumacılığını gelecek nesillere aktarmak isteyen iki yaşlı kadın köyünden şehre gelerek usta öğreticilik yapıyor. Tokat'ta unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden el dokumacılığının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Olgunlaşma Enstitüsü tarafından harekete geçildi. Merkeze bağlı Günevi köyünde tavan arasına, ahırlara kaldırılan dokuma tezgahları bulundukları tozlu yerlerden çıkartılarak onarımı yapıldı. Halk Eğitim Merkezi binasında bulunan Olgunlaştırma Enstitüsüne getirilen dokuma tezgahlarında 60 yaşındaki Şerife Aydın ile 55 yaşındaki Şerife Polat usta öğretici olarak çalışmaya başladı.

Köylerinde el dokuması (peşkir, çarşaf, elbiselik kumaş) dokumayı bırakan kadınlar burada tekrar unutulmaya yüz tutmuş mesleklerini icra etmenin heyecanını yaşıyor. Köyde el dokuması yapan kalmadı Polat, annesinden öğrendiği el dokumacılığını köyde yapan kalmadığını ifade ederek, "Gençler köyde kalmıyor şehre göçüyor. Yaşlılar kaldı köyde. Kızımda bu işe ilgi duymadı. Onlarda Antalya'dalar. Benden sonra bu işi yapacak kalmadı. Ama burada el dokumacılığını öğreteceğiz" dedi.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Filiz Vanlıoğlu'nun köyde kendilerini ziyaret ederek daveti üzerine bu projeye dahil olduklarını ifade eden Polat, "Ben kabul ettim, başladım. Çoğu kadınlar kabul etmedi. Sonradan da komşularımızdan banada deseydin gelirdim diyenler oldu" dedi.

Şerife Aydın ise çocuk yaşlarda öğrendikleri dokumacılık işine gençlerden ilgi gösteren olmadığını belirterek, "15 yaşındayken annemden öğrendim el dokumacılığını, köyde bu işi yapan kalmadı. Gençler ilgi göstermiyor artık" diye konuştu.

El dokuması tezgahlar tavan aralarından çıkartıldı Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Filiz Vanlıoğlu, Tokat Olgunlaştırma enstitüsünde kültürel değerlerimizden geleneksel el sanatları, giyim, yöresel yiyecekler ve unutulmaya yüz tutmuş meslekleri araştırılarak asıllarını koruyarak yeni ürünler hazırlayan, arşivleyen ve gelecek kuşaklara aktaran, ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtılmasını amaçlayan yaygın eğitim kurumu olarak hizmet verdiklerini söyledi.



Vanlıoğlu, "Günevi köyünde yıllar öncesinde el dokuması yapıldığı hatta pazarının kurulduğunu söylediler bu da bizim dikkatimizi çekti. Bu sanatın devam etmesi için harekete geçtik. İki tane tezgahı köyden getirdik endüstri meslek lisesinde onarımını yaptırdık. Tegzhalar daha sonra buraya kuruldu. Tezgahlarımız köylerinden gelerek hafta içi her gün burada iç zengin alacası dediğimiz kumaşı üretiyor" diye konuştu.

(Nİ-GF-

