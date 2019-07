Köydeki mezat antika meraklılarını buluşturdu

-Antika mezadı

( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Edremit ilçesinde, kırsal Bostancı Mahallesinde İzmir-Çanakkale yolu üzerinde Muammer Aşık ve Ali Gönülaçar’ın kurduğu antika pazarları ilgi görürken, 3 hafta önce başlayan mezatta antika meraklılarını buluşturdu. Mezatta, eski radyolardan, duvar saatlerinden, cam sürahi ve lükslere kadar yüzlerce ürün satışa sunulurken, meraklıların sayısı da her hafta artıyor. Çanakkale-İzmir Karayolunda Muammer Aşık ve Ali Gönülaçar’ın kurduğu antika pazarı ilgi gördü. Yurdun değişik yerlerinden dedelerimizin ve ninelerimizin kullandığı her çeşit eski eşyayı bulup getiren Aşık ve Gönülaçar, 3 hafta önce mezat yapmaya başladı.

10 meraklı ile başlayan mezat 32 kişiye ulaşırken, antika meraklıları yüzlerce ürünü satın aldı. Eski eşya ticareti yaptığını anlatan Fatih Olcay, “Burada herkes elindekini getirip satıyor. Eskiye dair her şey burada var. Meraklarını bekliyoruz” dedi.

Mehmet Bozok da, “Burada mezat yapıldığını bir arkadaşımdan duyup geldim. Çok memnun oldum. Benim de antika merakım var. Buradan koleksiyonum için ürünler satın aldım” dedi.

Çağatay Bayramoğlu ise, “Burada her hafta mezat yapıyoruz. Bu üçüncüsü. Her geçen gün ilgi artıyor. Burada 5-10 liradan satışa çıkardığımız ürünler katlanarak gidiyor. Herkes istediği ürünü alıyor. Eski eşya meraklılarını buraya bekliyoruz. İşletmeci Muammer Aşık da, “Ben 1996 yılından bu yana bu işi yapıyorum. Şu anda Edremit Bostancı köyündeyiz. 3 hafta önce 10 kişi ile başladığımız mezadımız 32 kişiye ulaştı. Herkesi mezada bekliyoruz” dedi.

