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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Köydeki hastaya 6 saatte ulaşıldı - TOKAT

Köydeki hastaya 6 saatte ulaşıldı - TOKAT



: - AFAD ekibinin araç ile köye yolculuğu - Hastayı ambulansa götürmeleri - Detaylar Tokat 'ta köydeki hastaya 6 saatte ulaşıldı - Merkeze bağlı köydeki kadın hastaya sağlık ve AFAD ekipleri, kar nedeniyle 6 saatte ulaşabildiTOKAT (AA) - Tokat 'ta bir köyde rahatsızlanan kadın, 6 saat sonra AFAD ve UMKE ekiplerince köyden alınarak hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Mülk köyünde 25 yaşındaki Aysun Yener, soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandı. Ailesi 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi.Kar yağışının etkili olduğu bölgede, hastaya ulaşabilmek için AFAD ekiplerinden yardım istendi.AFAD'a ait paletli 8x8 amfibik araç, 4 kurtarma personeli ve UMKE ekipleri ile 6 saat süren yolculuğun ardından ulaşılan Yener, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastane Bild Soğuk Algınlığı Kadın Hasta 

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