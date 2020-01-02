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( ERZURUM ) Köyde üretilen "Karnavas Şalı" Japonya’ya ihraç edilecek ERZURUM



- Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Karnavas köyünde el emeği göz nur dokudukları Karnavas Şalı Japonya pazarına girmeye hazırlanıyor. Japonya’daki Müsiad Kars Dış İlişkiler Başkanı İşadamı Ali Uçum, Olur şalını ve Bardız kilimini alım garantisiyle yeniden tezgahlar kurduruyor. Kurulacak tezgahlar bölgede ciddi manada isdihdam sağlayacak. Karnavas şalı dokuma ustası Sündüz Pala, (66) “Karvas dokumasını yapıyoruz. Halısını kilimi dokuyoruz. Yaptığımız ürünler yabancı memleketlere gideceği için çok mutluyum” dedi.

Müsiad Kars Dış İlişkiler Başkanı İşadamı Ali Uçum ise, “Burada üretilen Karvas Şalını inşallah Japonya, Çin ve uzak doğuya pazarlamak istiyoruz. Bu bağlamda gelip gördüğümüz üretim tesisi çok güzel, çok değerli çok güzel işler yapıyorlar. İnşallah üretime katkı sağlayacağız” dedi.

Olur Kaymakamı İlker Eker, “Olur Halk Eğitim merkezinde kursiyerlerimiz Olur Karnavas bezi dokuyorlar. Tabiki karnavas bezimiz yıllar önce dokunmaya başlamış çok özel bir bezimiz ve içerisinde bir çok şeyi barındırıyor yaşanmışlığı barındırıyor bugün misafirlerimiz sağ olsunlar bizler üretim yerimizde ziyaret ettiler. Kendileri bu ürünlerimiz Japonya’ya pazarlamalarında bizden destek istediler, bizler de olumlu bir şekilde karşıladık umarım Olur ilçemiz için güzel şeyler olur bunu temenni ederek bizlerin üzerine ne düşüyorsa yapmaya hazırız” dedi.

Erzurum MÜSİAD Başkanı Fuat Demir ise “Amacımız bölgedeki üretilen el sanatlarının daha geliştirilebilmesi için Kars Müsiad ile birlikte iş birliği yaparak bu bölgedeki el sanatları gün yüzüne çıkarıp ürünlere Pazar bulmaktı buna bir arkadaşımız talip oldu. Olur karnavas bezi Şenkaya Bardız kilimi ve Oltu’da dokunacak. Halıları Japonya’ya ihraç ettirip hem burdaki isdihdamı artırmak hem de bu bölgedeki kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı gün yüzüne çıkartmak olacaktır” diye konuştu.

Kars Müsiad Başkanı Şahin Aydın ise, “Bugün Erzurum Müsiad Başkanımızla beraber olur ilçesindeyiz. Sayın kaymakamımızı ziyaret ettik burada el sanatları atölyesindeyiz. Buraya has dokunan kilim ve el sanatlarının üretim yerindeyiz. Bizim amacımız Müsiad Erzurumla beraber bu ilçede ve bu bölgede dokunan yöresel el sanatlarını başta Japonya olmak üzere Çin Güney Kore gibi ülkelere göndermek. Bu manada Müsiad Kars’ın Japonya’da bir ağı var. Erzurum Müsiadla güç birliği içinde buradaki ürünleri Japonya’ya göndereceğiz” dedi.





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