Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Köyde üretilen 'Karnavas Şalı' Japonya’ya ihraç edilecek

Köyde üretilen 'Karnavas Şalı' Japonya’ya ihraç edilecek

Detaylar

Siyer İsaf El Sanatları Allah 

-Çalışmalar
-Röportajlar

( ERZURUM ) Köyde üretilen "Karnavas Şalı" Japonya’ya ihraç edilecek ERZURUM

- Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Karnavas köyünde el emeği göz nur dokudukları Karnavas Şalı Japonya pazarına girmeye hazırlanıyor. Japonya’daki Müsiad Kars Dış İlişkiler Başkanı İşadamı Ali Uçum, Olur şalını ve Bardız kilimini alım garantisiyle yeniden tezgahlar kurduruyor. Kurulacak tezgahlar bölgede ciddi manada isdihdam sağlayacak. Karnavas şalı dokuma ustası Sündüz Pala, (66) “Karvas dokumasını yapıyoruz. Halısını kilimi dokuyoruz. Yaptığımız ürünler yabancı memleketlere gideceği için çok mutluyum” dedi.
Müsiad Kars Dış İlişkiler Başkanı İşadamı Ali Uçum ise, “Burada üretilen Karvas Şalını inşallah Japonya, Çin ve uzak doğuya pazarlamak istiyoruz. Bu bağlamda gelip gördüğümüz üretim tesisi çok güzel, çok değerli çok güzel işler yapıyorlar. İnşallah üretime katkı sağlayacağız” dedi.
Olur Kaymakamı İlker Eker, “Olur Halk Eğitim merkezinde kursiyerlerimiz Olur Karnavas bezi dokuyorlar. Tabiki karnavas bezimiz yıllar önce dokunmaya başlamış çok özel bir bezimiz ve içerisinde bir çok şeyi barındırıyor yaşanmışlığı barındırıyor bugün misafirlerimiz sağ olsunlar bizler üretim yerimizde ziyaret ettiler. Kendileri bu ürünlerimiz Japonya’ya pazarlamalarında bizden destek istediler, bizler de olumlu bir şekilde karşıladık umarım Olur ilçemiz için güzel şeyler olur bunu temenni ederek bizlerin üzerine ne düşüyorsa yapmaya hazırız” dedi.
Erzurum MÜSİAD Başkanı Fuat Demir ise “Amacımız bölgedeki üretilen el sanatlarının daha geliştirilebilmesi için Kars Müsiad ile birlikte iş birliği yaparak bu bölgedeki el sanatları gün yüzüne çıkarıp ürünlere Pazar bulmaktı buna bir arkadaşımız talip oldu. Olur karnavas bezi Şenkaya Bardız kilimi ve Oltu’da dokunacak. Halıları Japonya’ya ihraç ettirip hem burdaki isdihdamı artırmak hem de bu bölgedeki kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı gün yüzüne çıkartmak olacaktır” diye konuştu.
Kars Müsiad Başkanı Şahin Aydın ise, “Bugün Erzurum Müsiad Başkanımızla beraber olur ilçesindeyiz. Sayın kaymakamımızı ziyaret ettik burada el sanatları atölyesindeyiz. Buraya has dokunan kilim ve el sanatlarının üretim yerindeyiz. Bizim amacımız Müsiad Erzurumla beraber bu ilçede ve bu bölgede dokunan yöresel el sanatlarını başta Japonya olmak üzere Çin Güney Kore gibi ülkelere göndermek. Bu manada Müsiad Kars’ın Japonya’da bir ağı var. Erzurum Müsiadla güç birliği içinde buradaki ürünleri Japonya’ya göndereceğiz” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı