'Köyde' mahsur kalan hasta çocuklar hastaneye ulaştırıldı - DİYARBAKIR
"Köyde" mahsur kalan hasta çocuklar hastaneye ulaştırıldı - DİYARBAKIR - Çocukların ambulans helikopterle köyden nakledilmesi"Köyde" mahsur kalan hasta çocuklar hastaneye ulaştırıldı - Diyarbakır 'ın Çüngüş ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan kırsal mahallede mahsur kalan hasta çocuklardan biri helikopter ile diğeri de ambulans ile hastaneye yetiştirildiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Çüngüş ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan kırsal mahallede mahsur kalan hasta çocuklardan biri helikopter ile diğeri de ambulans ile hastaneye kaldırıldı.İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çüngüş ilçesinin 2012'deki yasal düzenlemeye kadar "köy" olan Akbaşak Mahallesi'nde 10 yaşındaki çocuk hastanın ateşinin yükselmesi nedeniyle ailesinin 112 Acil Servisi arayarak ambulans talebinde bulundu. Bu çağrıdan hemen sonra aynı mahalleden, 4 yaşında yüksek ateşli bir hasta için de ambulans talep edildi.Yoğun kar yağışı sonucu mahalle yolunun kapanması nedeniyle arazi tipi ambulans bölgeye yönlendirildi. Komuta Kontrol Merkezi tarafından Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile yol açma çalışmaları için iletişime geçildi. Bu süreç zarfında hasta çocukların ailelerine tıbbi danışmanlık hizmeti verilerek hastaların durumları sürekli takip edildi.Yol açma çalışmalarının uzaması ihtimaline karşın helikopter ambulans, hastaların bulunduğu kırsal mahalleye en kısa sürede ulaşmak için kalkış yaptı.İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasında şu bilgiler de paylaşıldı:"Helikopter ambulansımız bölgeye vardığında 39,9 derece ateşi olan 10 yaşındaki çocuk, ilk müdahale sonrası tedavisinin yapılması için Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine nakli gerçekleştirildi. 38 derece ateşi olan ve ailesinin helikopter ambulansla naklini reddeden 4 yaşındaki çocuk ise ilk müdahalesinin ardından tedavisinin yapılması için pajero tipi ambulansımız ile Çüngüş Devlet Hastanesine nakledildi."