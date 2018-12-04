Köyde mahsur kalan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı - DİYARBAKIR Haberi
- Diyarbakır ’ın Çınar ilçesine bağlı Aşağı Kırlangıç Köyünde, hamile kadının AFAD ve 112 acil servis ekiplerince kurtarılmasıyla ilgili yapılan çalışmadan detaylarKöyde mahsur kalan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı - Diyarbakır 'ın Çınar ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle köprünün yıkılması sonucu köyde mahsur kalan hamile kadın, AFAD ve 112 acil servis ekiplerince hastaneye yetiştirildiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Çınar ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle köprünün yıkılması sonucu köyde mahsur kalan hamile kadın, AFAD ve 112 acil servis ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.Çınar'ın Aşağı Kırlangıç köyünde ilk çocuğuna hamile Gülistan Diri'nin (22) doğum sancıları başladı. Ailesi tarafından durum Diyarbakır 122 Acil Komuta Kontrol Merkezine bildirildi. Bu arada şiddetli yağış nedeniyle köye ulaşımı sağlayan köprünün yıkıldığı tespit edildi. Bölgeye sevk edilen AFAD ve 112 acil servis ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu Diri'ye ulaşıldı.Ekipler ilk müdahalenin ardından Diri'yi, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine ulaştırdı.Hastanede gerekli tetkiklerin ve müdahalenin yapılmasının ardından, Diri ve doğumuna iki hafta kalan bebeğinin sağlık durumunun iyi oldu belirlendi.Diri daha sonra taburcu edildi.