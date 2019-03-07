Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Köyde gece yarısı çıkan yangın korkuttu İzle

Köyde gece yarısı çıkan yangın korkuttu İzle

GÖRÜNTÜ “İSPİR YANGIN KORKUTTU” KODUYLA ERZURUM’DAN GEÇİLDİ

( ERZURUM ) - ERZURUM

Samanlık Uttu Trol 


- Erzurum’un İspir ilçesi Aksu Yedigöl Mahallesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Edinilen bilgiye göre, Yedigöl Mahallesi’nde samanlıkta başlayan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının evlere sıçramaması için mücadele eden köylüler adeta seferber oldu. İtfaiye ekipleri ve çevre köylerden gelen vatandaşlarında yardımıyla kontrol altına alınan yangında onlarca ton saman ve ot kül oldu. Yangın gece geç saatlerde kontrol altına alınabilirken, yangında can kaybı yaşanmaması sevindirdi. (NY-AT-Y)
İlgili Foto Galeriler
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
PKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha EdildiPKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı