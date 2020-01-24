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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Köyde çıkan yangına kadınlar kovalarla su taşıyarak müdahale etti Haberi

Köyde çıkan yangına kadınlar kovalarla su taşıyarak müdahale etti Haberi

-YANGINA MÜDAHALE EDEN KÖYLÜ KADINLARDAN GÖRÜNTÜ

İlk Müdahale Hayvan Yangına Müdahale 

--YANGINDAN GÖRÜNTÜ
--AYAĞI KIRILAN VATANDAŞTAN GÖRÜNTÜ
--VATANDAŞLARLA RÖP
--YANGINDAN KURTARILAN HAYVANLARDAN GÖRÜNTÜ

( BURSA )- Evde çıkan yangına müdahale ederken ayağını kırdı BURSA

- Bursa'da köy evinde çıkan yangını söndürmek için köyün kadın ve erkekleri seferber oldu yangına müdahale eden köylünün ayağı kırıldı. Keles ilçesi Dedeler köyünde Hasan Hüseyin Balı'nın evinde bacanın alev almasıyla yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi köyün kadın ve erkekleri kovalara doldurdukları sularla yaptı. İtfaiye gelene kadar yangına canla başla mücadele eden köylülerden birinin ise ayağı kırıldı. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken evin altındaki damda bulunan hayvanlar köylüler tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın köydeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü. (AA-BRK-İHS)
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