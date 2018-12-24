Köyceğiz’de yeni yıl pazarı kuruldu Haberi

-köyceğiz belediye başkanı kamil ceylan ile röp.

-muğla yabancılar derneği başkanı halil karandiloğlu ile röp.



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla’da, yerleşik yabancılar ile yerel halkın kaynaşması amacıyla başlatılan ve yeni yıl pazarı bu yıl 7’nci kez kuruldu. Yeni yıl pazarında konuşan Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, farklı kültürlerin mevcudiyetini kıymetli bir zenginlik olarak gördüklerini belirterek, Anadolu topraklarının, çatışmadan, zulümden, savaştan ve baskıdan kaçan herkes için korunaklı bir liman olduğunu söyledi.



Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, "Türkiye'nin en büyük yeni yıl pazarı" sloganıyla 7’nci kez kurulan Köyceğiz yeni yıl pazarı renkli görüntülere sahne oldu. Köyceğiz Belediyesi, Muğla Yabancılar Derneği ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte açılan bin stantta çeşitli kıyafet, içecek, yiyecek, el işi ürünler ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu. Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı kış mevsiminin en büyük etkinliğine İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, Ankara ve İstanbul ile birçok bölgeden turlarla yerli ve yabancı misafirler geldi. Yeni Yıl çadırında çocuklara kitap hediye edildi. Çocuklar ve aileleri Noel kostümü giymiş kişilerle bol bol fotoğraf çektirdi. Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, etkinlikte yaptığı açıklamada, çeşitli medeniyetlerin yaşadığı bölgede geleneksel yeni yıl pazarıyla alışveriş imkanı sunduklarını belirtti.

Başkan Ceylan, Anadolu topraklarının, çatışmadan, zulümden, savaştan ve baskıdan kaçan herkes için korunaklı bir liman olduğunun altını çizdi. Farklı kültürlerin mevcudiyetini kıymetli bir zenginlik olarak gördüklerini söyleyen Ceylan, “Köyceğiz’de hatırı sayılır yerleşik yabancı topluluğumuz var. Hep birlikte iç içe yaşıyoruz. Hatta belli süre sonra bizim örf, adet ve geleneklerimizi kabulleniyorlar. Diyalog içerisinde yaşıyoruz. Uzun zamandır iklim şartlarından dolayı yöremiz rağbet görüyor. Bugün de güzel bir kış gününde hakikatten çok kalabalık bir pazar var. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelerek bize güven duyan herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“Kültürleri buluşturuyoruz” Muğla Yabancılar Derneği Başkanı Halil Karanfiloğlu, yerleşik yabancılar ile yerel halkı buluşturmak amacıyla başlattıkları yeni yıl pazarını 7’nci kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı ve bin standın kurulduğu etkinliği “Türkiye’nin en büyük yeni yıl” diye adlandırdıklarını anlatan Karanfiloğlu, “Havanın da güzel olması ile birlikte çevre il ve ilçeler başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’dan turlar katılıyor. İlçenin kordonunda, sokaklarında, meydanında kurulan stantlarda alışveriş yapılabiliyor. Yerleşik yabancıları inançlarına ve yaşam tarzlarına hoşgörü çerçevesinde saygı duyarak yerel halk ile buluşturuyoruz.” dedi.



