Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Köyceğiz'de seyir halindeki otomobil yandı

Köyceğiz'de seyir halindeki otomobil yandı

araç yangınına müdahaleden görüntü

( MUĞLA ) MUĞLA

Araç Yangını 


- Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre; Döğüşbelen Mahallesi Muğla-Fethiye karayolu üzerinde Köyceğiz istikametine seyir halinde olan Halil İbrahim Çabuk idaresindeki 45 HD 5128 plakalı araç alev aldı. İhbar üzerine olay yerine giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığı Köyceğiz Grup Amirliği ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.Çıkan yangından sürücü ve araçta bulunan yolcular yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı