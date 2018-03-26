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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Köyceğiz’de şehitler için lokma döküldü

Köyceğiz’de şehitler için lokma döküldü

Dua edilmesi

Şehit Cennet Selamet 

-Lokma dağıtımı
-Arif Yalılı'nın açıklaması

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Dalyan Su Ürünleri Kooperatifince (DALKO) şehitler için lokma dağıtıldı. Ulucami Mahallesi, Açık Pazar Yeri’ndeki etkinlikte, şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Lokma dağıtımının yapıldığı alana Türk Bayrakları ile “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kadındır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu Millet sizleri unutmayacak. Ruhları şad olsun” yazılı pankart asıldı. Etkinliğe, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Mustafa Ten, DALKO Başkanı Arif Yalılı, ilçe müftüsü Abdullah Kır katıldı.
DALKO Başkanı Arif Yalılı, etkinlikte yaptığı açıklamada; “İçimiz buruk olarak bu etkinlikleri yapıyoruz. Ülkemizin selameti için şehit olanları düşünerek, ruhları şad olsun düşüncesi ile lokma döktürdük. Hepsinin mekanları cennet olsun.” dedi.

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