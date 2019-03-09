Köy yolu açmaya giden kepçe operatörü çığa yakalandı

-kardan ulaşan tünellerden görüntü

-kepçe çalışması

-çığın düştüğü yerden görüntü



( HAKKARİ ) - Çığdan kurtarılan kepçe yol açmaya devam etti HAKKARİ



- Hakkari Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı yüzünden kapanan köy yollarını açan İl özel idare kepçesi çığa yakalandı. Çığa yakalanan kepçe operatörü kendi imkanlarıyla çığdan kurtulup yol açmaya devam etti. İlçede yoğun kar yağışı sonrası ve cemrelerin düşmesi ile birlikte ısınan havayla, il özel idareye bağlı iş makineleri yüksek kesimlerde bulunan ve kapalı olan köy yollarını açarak vatandaşın ulaşımlarını rahat sağlamaları için çalışma yürüttüler. Kardan uluşan tünelli yollardan kepçenin zorlu çalışmasında, tüm zorluklara rağmen vatandaşa ulaşmak için gece gündüz çalışıyorlar. Özel idare Karla mücadele ekiplerin Çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

