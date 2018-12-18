Köy okulunda piyano sesleri

-Öğrencilerin parçaları seslendirerek eşlik etmesi

-Öğrencilerin piyano çalması

-Öğrenciler ve müzik öğretmeni ile röportaj

-Okul Müdürü Mesut Pelit ile röportaj

-Okul ve köyden detaylar



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat'ta köy okuluna bir hayırsever tarafından hediye edilen piyano ile öğrencilerin müzik dersleri eğlenceli ve renkli geçiyor. Tokat merkeze bağlı Kızılköy'de 8 derslikli Ata Yavalar Ortaokulu'nda müzik dersini seçen öğrenciler diğer köy okullarından kendilerini daha şanslı hissediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Hüdai Yavalar tarafından yaklaşık 7 yıl önce hediye edilen piyano ile öğrenciler müzik derslerinde piyano eğitimi alabiliyor. 6 köyden taşımalı eğitimle okula gelen öğrencilerle birlikte yaklaşık 50 öğrencinin eğitim gördüğü okulda minik eller piyanoya dokunuyor. "Dersler daha eğlenceli" Müzik Öğretmeni Alper Pekgöz, 7 yıldır okulda öğrencilere piyano eğitimi verdiğini söyledi.



Seçmeli müzik dersinde öğrencilerin daha eğlenceli olarak ders işlediklerini belirten Pekgöz,"Belki bir çok okulda piyano imkanı olmayabilir. Hayırsever tarafından okulumuza piyano hediye edilmiş. Bizim için büyük bir avantaj. Derslerde öğrenciler sıkılmadan ders işliyor." dedi.

"Alışkın olunmayan bir durum" Okul Müdürü Mesut Pelit ise 4 yıl önce göreve başladığı okula ilk geldiğinde müzik sınıfında piyano olduğunu duyduğunda şaşırdığını kaydetti.

Köy okulunda piyanonun görmeye alışkın olunmayan bir durum olduğunu belirten Pelit,"Piyanoyu okulumuza Hüdayi Yavalar isminde bir hayırsever bağışlamış. 2023 vizyonunda bakanlığımızın sanat ve spora verdiği önem ortada iken bizim tam aradığımızda buydu. Derslerimiz oldukça eğlenceli geçiyor. Okulumuzda piyano eğitimi veriyoruz. Bu her okula nasip olacak bir durum değil. Bu konuda şanslı, özel bir okul olduğumuzu düşünüyoruz." diye konuştu.

"Evimde piyano olsun isterdim" Ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Cenk Sezen, piyano çalmayı sevdiğini ifade ederek,"Daha önce televizyonda görüyordum. Ama oradaki gibi değilmiş, sınıfta çalınca garip oluyor. Piyano çalmak zor." dedi.

Öğrencilerde İlayda Güler de seçmeli derslerinde piyano dersi aldıkları için yaşadığı sevinci dile getirerek,"Piyano dersini çok seviyorum. Öğretmenimiz bazen piyano çalıyor, biz söylüyoruz. Evimde bir piyano olsun isterdim." ifadelerini kullandı.

