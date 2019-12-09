Köy okuluna kütüphane kurup çocukları eğlendirdiler İzle

--çocuklara gösteri detay görüntüler

--çocuklar röportaj

--Berk Yalman Röportaj

--oyuncu Eylül Aykut Röportaj

--topluluk Başkanı Ahmet Furkan Aydın röportaj



( AĞRI ) AĞRI



- İlkokul çocuklarını tiyatro ile buluşturmak amacıyla Doğu turnesine çıkan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Sahne Topluluğu öğrencileri, geldikleri Ağrı’da bir köy okuluna kütüphane kurup, yaptıkları gösteriler ile çocukları eğlendirdiler Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Sahne Topluluğu öğrencileri, ilkokul çocuklarını tiyatro ile buluşturmak amacıyla Doğu turnesine çıktı. Üniversite öğrencilerinden oluşan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Sahne Topluluğu tiyatro ekibi Doğu turnesi kapsamında son olarak geldikleri Ağrı’da yaklaşık 2 bin öğrenciyi, tiyatro ile buluşturdu. Ekip, daha sonra Ağrı merkez ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Yoncalı Köyü İlkokulu’nu ziyaret edip, öğrencilerle bir araya geldi. Burada öğrencilerle kartopu oynayıp, öğrencilerin kar neşesine ortak olan ekip, daha sonra öğrencilere sınıflarda gösteriler yaparak, elbise, oyuncak gibi çeşitli hediyeler dağıttı.

Öğrencilerin yüzlerini boyayıp, okula kütüphane sınıfı kuran ekip, öğrencilere şarkı söyleyip, tiyatro ve üniversite hakkında çeşitli bilgiler aktardı. Çocukların oldukça mutlu olduğu etkinlikle ilgili konuşan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Sahne Topluluk Başkanı Ahmet Furkan Aydın, Türkiye’de bütün köy okullarında imkânların kısıtlı olduğunu ancak Doğu’daki köylerde daha fazla olduğunu söyledi.



Köy okullarının kısıtlı imkânlarına dikkat çekmek ve bir yandan da duyarlılık oluşturmak adına turne kapsamında bir köy okuluna da kütüphane kurmaya karar verdiklerini ifade eden Aydın: “ Köy okullarının bazı dezavantajları var. Her zaman materyal koşunda eksiklikleri var. Bizde üniversite öğrencileri olarak, birazda kentle kırsalı tanıştırmak istedik birazda. En başta ilkokul çocukları ile buluşmak istedik. Çünkü “Ağaç, yaş iken eğilir” Bizler burada onlardan bir şeyler öğrendik. Onlarda bizden öğrendi. Bizim ülkemizde çok fazla üniversite öğrencisi var. Biz buradan hepsine çağrıda bulunuyoruz. Bu tarz projelerde daha çok yer almalıyız. Hep birlikte ülkemizi kalkındıralım” dedi.

‘Çocuklar, çok mutlu oldular’ Sosyal Sahne Topluluğu Tiyatro ekibinin yönetmeni Berk Yalman ise geldikleri köy okulundaki öğrencilerin gözlerindeki mutluluğu görünce çok mutlu olduklarını dile getirirken, öğrencilerin oldukça mutlu olduğunu belirtti.

Öğrencileri yaptıkları gösterilerle kahkahaya boğan Oyuncu Eylül Aykut da, şöyle konuştu: “Çok uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra buraya geldik. Bu gün turnemizin dördüncü günündeyiz. Hava şartları pekiyi değil. Ama çocukların eğlencesini görünce bize bütün yorgunluğumuzu unutturdu. İyi ki gelmişiz diyoruz. Umarım tekrar bunu yapabiliriz. Her kese bu tarz projelerin örnek olmasını diliyoruz. Çünkü çocuklar çok mutlu oldular.” Kendilerini okullarında ziyaret edip, hediyeler veren abi ve ablaları ile oldukça neşeli bir gün geçiren öğrenciler de çok mutlu olduklarını dile getirerek, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Sahne Topluluğu Tiyatro ekibine teşekkür ettiler., (RD-AT)



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