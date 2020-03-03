Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Köy okulu öğrencileri için deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Köy okulu öğrencileri için deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Tatbikattan görüntü

Acil Servis 112 Acil Servis Öğrenciler Yangın Tatbikatı Deprem Anı 

-Yanan yangının söndürülmesinden görüntü
-Yaralı birinin ambulansa alınmasından görüntü
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'in Eruh ilçesinde itfaiye ve okul idaresi tarafından öğrencilere yönelik deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Eruh merkezde bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda düzenlenen tatbikatta öğrencilerin yangına nasıl müdahale edileceği ve deprem anında ne yapılması konusunda teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.
Öğrencilerde deprem ve yangın bilincini arttırmak ve depremin olası riskleri en aza indirmek amacıyla öğrencilerin deprem ve yangında yapmaları gerekenler anlatılarak tatbikat yapıldı. Tatbikata itfaiye 112 acil servis ekipleri, öğrenci ve öğretmen katıldı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Bahar Kalkanı Harekatından Yeni GörüntülerBahar Kalkanı Harekatından Yeni Görüntüler
Düzensiz göçmenlerin Avrupaya yolculuğu sürüyorDüzensiz göçmenlerin Avrupaya yolculuğu sürüyor
Yunan Sınırında Son DurumYunan Sınırında Son Durum
Mültecilerin Yunanistana Geçişleri Devam EdiyorMültecilerin Yunanistana Geçişleri Devam Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı