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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Köy okullarındaki çocuklar ilk kez kuaför sevinci yaşadı İzle

Köy okullarındaki çocuklar ilk kez kuaför sevinci yaşadı İzle

koaför ve çalışanların çocukları traş etmesi

Sosyal Sorumluluk Projesi Kullar Sevindik Kız Çocuklar Sosyal Sorumluluk 

-köy okulundan detay
-çocuklarla röportaj
-kuaför Erhan Kaya ile röportaj
-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantepli Kuaför Erhan Kaya başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy köy gezerek, çocukları kuaförlük mesleği ile tanıştırıyor. Saçlarına ilk kez kuaförün dokunduğu çocuklar ise büyük sevinç yaşıyor. Gaziantep'te Kuaförlük yapan Erhan Kaya ve çalışanları, haftada bir gün belirledikleri bir köye giderek burada eğitim gören çocukların saçlarını kesiyor. Çocukların saçlarına ilk defa kuaförün dokunduğunu söyleyen Kaya, çocukların annelerini görünce ‘anne saçımı kuaför yaptı’ diye sevindiklerini belirterek, bunun kendilerini çok mutlu ettiklerini belirtti.
“Köy çocuklarının saçlarına dokunuyoruz” Sosyal sorumluluk projesiyle köy çocuklarının saçlarına dokunduklarını anlatan kuaför Erhan Kaya, “Projemiz düzenli olarak yaptığımız köy okullarındaki kız çocuklarının saçlarına dokunma projesidir. Öğretmenlerimizin de talepleri doğrultusunda olabildiğince farklı okullara gitmeye çalışıyoruz. Çocukların saçlarını kesiyoruz, onlara birazda olsa aramızda bir bağ oluşturmaya çalışıyoruz. Bizim aklımızda kalbimizde olduklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Hayatında ilk defa saçlarını kestiren, fön çektiren çocuklar var. Onların sevincine ortak oluyoruz. Daha öncede sosyal sorumluluk projemiz olmuştu benim için ama en güzeli budur” dedi.
“Anne kuaför saçımı taradı” Çocukların sevinçle annelerine koşup anne saçımı kuaför yaptı diyerek sevindiğini belirten kuaför Erhan Kaya, “Çoğu çocuğun saçlarına kuaför olarak ilk defa dokunuyoruz. Daha öncesinde hep anneleri, ablaları yapıyormuş. Onların heyecanını ortak oluyoruz. Bu ciddi anlamda bize mutluluk veriyor. Bahçelerde karşılaştığımızda çocuklar olağanüstü bir durumla karşılaşmış gibi annelerine mutlulukla anlatıyorlar. ‘Anne saçımı kuaför yaptı’, ‘bende kuaföre gittim’ diyerek seviniyorlar buda bize ayrı bir mutluluk veriyor” diye konuştu.

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