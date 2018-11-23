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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Köy öğretmenlerine velilerden el emeği hediyeler - MUŞ

Köy öğretmenlerine velilerden el emeği hediyeler - MUŞ

- Nadaslık köyü ilkokulunda düzenlenen etkinliklerden genel görüntüler - Veliler tarafından öğretmenlere verilen hediyelerden görüntüler - Çocuklardan görüntüler - Okul Müdürü Tuba Harmankaya'nın konuşmasıKöy öğretmenlerine velilerden el emeği hediyelerMUŞ (AA) - Muş 'un Nadaslık köyündeki ilkokulunun öğrenci velileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okulda görev yapan öğretmenlere kendi yaptıkları yoğurt, patik, lif, yazma ile çiçek hediye etti.Nadaslık köyündeki 5 derslikli, 55 öğrencisi bulunan Nadaslık İlkokulunun velileri, çocuklarını emanet ettikleri öğretmenleri, özel günlerinde unutmadı.Okulu topluca ziyaret eder veliler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptıkları yoğurt, patik, lif, ve yazma ile topladıkları çiçekleri öğretmenlere hediye etti.Velilerden Ayten Emec, öğretmenlerini bu özel günde yalnız bırakmak istemediklerini ifade ederek, her zaman onlara destek olmak istediklerini aktardı.Okul Müdürü Tuba Harmankaya da velilere teşekkür etti.Ailenin eğitimin önemli parçası olduğunu belirten Harmankaya, "Eğitim ve öğretimin başından itibaren bize çok destek veren ailelerimiz var. Bunların içerisinde üç velimize birer belge ve çam fidanı hediye ettik. Bugün de velilerimiz bizi gerçekten çok mutlu ettiler. Küçük sürprizler yaptılar, çok mutlu olduk." dedi.

Öğretmenler Öğretmen Irak 

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