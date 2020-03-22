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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Köy muhtarı evinde çıkan yangında yaralandı - KASTAMONU

Köy muhtarı evinde çıkan yangında yaralandı - KASTAMONU

- İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları Kastamonu 'da köy muhtarı evinde çıkan yangında yaralandıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun İnebolu ilçesinde evinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken yaralanan köy muhtarı hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Evrenya köyü Karabaş Mahallesi'nde köy muhtarı Hayri Yorulmaz'a ait 3 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İnebolu'nun yanı sıra Bozkurt ve Abana belediyeleri itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.Söndürme çalışmaları sırasında yaralanan Yorulmaz, İnebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Evde büyük çaplı hasar oluştu.

Hastane Ahşap Ev Köy Muhtarı 

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