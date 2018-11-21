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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Köy minibüsünün römorkundan fırlayan tekerlek korku saçtı İzle

Köy minibüsünün römorkundan fırlayan tekerlek korku saçtı İzle

Kaza yapan araçlardan detay

Polis Hastane Zincirleme Kaza Polis Ekipleri Irak 

-Yolda fırlayan tekerlekten detay
-Trafikten detay
-Röportaj

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas'ta köy minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu minibüsün arkasında takılı bulunan römorkun fırlayan tekerleği karşı şeride geçerek başka bir otomobile çarptı. Sürücülerin yara almadığı zincirleme kazada fırlayan tekerlek trafikte aksamaya neden oldu. Kaza saat 09.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde Kepçeli mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkasında römork takılı bulunan Ali Çınar idaresindeki 58 YE 782 plakalı köy minibüsünün römorkuna Rüstem Erdem idaresindeki 57 YD 299 otomobil trafikte seyir halindeyken çarptı. Çarpmanın etkisiyle römorkun sağ arka tekeri yerinden çıkarak karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen tekerlek Yunus Erdem idaresindeki otomobile çarptı. Tekerleğin çarptığı otomobilin ön bölümünde maddi hasar oluştu. Yola fırlayan tekerlek trafikte aksamalara neden olurken polis ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı. Kazayı anlatan köy minibüsünün sürücüsü Ali Çınar,"Ben hastaneye yolcu bıraktım, gelirken vatandaş birden sağdan sola çıkınca kaza oldu. Araba kurtardı ama römork kurtarmadı. Teker karşı şeride geçti. Başkasının arabasına vurdu. Römork devrildi tekrar geri doğruldu". dedi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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