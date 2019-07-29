Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Köy meydanındaki cinayetin zanlısı tutuklandı

Köy meydanındaki cinayetin zanlısı tutuklandı

ŞÜPHELİNİN ADLİYE ÇIKIŞI

Psikoloji Trafik Kazası Katil Zanlısı Ağır Yaralı Ölümlü 

-JANDARMA ARACINA BİNDİRİLMESİ
-ADLİYE DIŞ DETAYI
-ARŞİV GÖRÜNTÜLER
-FOTOĞRAF

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da tarla yüzünden bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı. Olay merkez Nilüfer'e bağlı Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen 65 yaşındaki Rüstem Ö, birkaç yıl önce karıştığı ölümlü bir trafik kazası sonrası cezaevine girdi. Bu süre zarfında Rüstem Ö.’nün köydeki tarlalarını Mustafa Toğrul (60) ile Ali Kesel (65) işlemeye başladı.
Cezaevinden çıktıktan sonra Kesel ve Toğrul’a husumet beslemeye başlayan Rüstem Ö., dün akşam saatlerinde tarla yüzünden tartıştığı 2 kişiye yanındaki tabancayla ateş etti. Rüstem Ö.’nün tabancasından çıkan kurşunlar Toğrul ve Kesel’in vücuduna isabet etti. Sağlık ekipleri, Toğrul’un hayatını kaybettiğini tespit ederken, ağır yaralı Kesel’i ise en yakın hastaneye sevk edildi. Olayın ardından kaçan katil zanlısı Rüstem Ö. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Özay, adliyedeki ifadesinde, "Cezaevindeyken tarlamı ekip biçmişler. Bana kira vermediler ve tarlamı bırakmadılar. Köy meydanında tartışınca ateş ettim" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı