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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Köy meydanındaki çatışmada ölü sayısı 4'e yükseldi

Köy meydanındaki çatışmada ölü sayısı 4'e yükseldi

arşiv görüntüler

( NİĞDE ) NİĞDE

Hastane Arazi Anlaşmazlığı Çatışma Bild Silahlı Çatışma 


- Niğde'nin Bor ilçesi Bayat köyünde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan çatışmada ölü sayısı 4'e yükseldi. Bor ilçesine bağlı Bayat köyü meydanında aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıkmıştı. Olayda Fehim K. olay yerinde, Ramazan K. ve Mehmet K. hastanede hayatını kaybetmişti. Olayda ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi altında bulunan 84 yaşındaki Mediha D. de hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 30 kişinin ise sorgusunun devam ettiği bildirildi.

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